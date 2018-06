Rob Stenders verlengt contract bij BNNVARA

Rob Stenders heeft zijn contract bij BNNVARA verlengd tot en met eind 2021. Stenders blijft van maandag- tot en met donderdagmiddag het programma Stenders’ Platenbonanza presenteren op NPO Radio 2, meldt de omroep.

Stenders was ook in gesprek met Talpa over een mogelijke overstap naar een van de commerciële radiozenders van het mediabedrijf van John de Mol.

Rob Stenders deelt zijn tijdsvak nu met Annemieke Schollaardt. Dit is een compromis tussen BNNVARA en AVROTROS na een slepende discussie over wie er tussen 14.00 en 16.00 uur zou mogen uitzenden.