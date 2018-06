Kabinet sluit vier gevangenissen

Vier gevangenissen in Nederland gaan dicht. Volgens het kabinet is de maatregel nodig omdat er te veel cellen leegstaan, met verspilling van belastinggeld tot gevolg. De maatregel leidt niet tot gedwongen ontslagen. Het personeel uit de vier gevangenissen wordt overgeplaatst.

Het gaat om de gevangenissen in Almere, Zwaag, Zoetermeer en Zeist. De leegstand is het gevolg van ,,de daling van de geregistreerde criminaliteit”, aldus het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gevangenissen openhouden zou jaarlijks miljoenen euro’s kosten. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) benadrukt dat de te sluiten gevangenissen in de Randstad liggen en dat de regio met dit besluit wordt ontzien. Dit was ook afgesproken in het regeerakkoord.