Huis Arnhem beschadigd na gooien explosief

Een huis aan de Heemskerckstraat in Arnhem is kort na 1.00 uur beschadigd doordat iemand iets door een raam van het huis gooide dat explodeerde. De luchtdruk zorgde er volgens een politiewoordvoerster voor dat de voordeur is vernield. Bij het incident zijn geen mensen gewond geraakt.

Wat er precies is gegooid, kon de woordvoerster nog niets zeggen. ,,Dat gaan we morgen bij daglicht onderzoeken. We houden er rekening mee dat het om zwaar vuurwerk gaat.”

De politie kon nog niks zeggen waarom iemand het voorwerp bij dit huis naar binnen had gegooid. Ook over de dader en de identiteit van het slachtoffer kon de woordvoerster niets zeggen.