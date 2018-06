Koning naar eeuwfeest Wageningse universiteit

Koning Willem-Alexander is zaterdagmiddag bij de viering van honderd jaar Wageningen University & Research (WUR). Het is een eeuw geleden dat de instelling de universitaire status kreeg, toen nog als Rijks Landbouw Hoge School.

De Wageningse universiteit is gespecialiseerd in landbouw, voeding, leefomgeving en gezondheid en streeft gezonde, duurzaam geproduceerde, betaalbare voeding voor iedereen op de wereld na. Daarbij is ook aandacht voor natuur, biodiversiteit en milieu.

WUR organiseert vanwege het eeuwfeest wetenschappelijke congressen, seminars en andere activiteiten over het thema ‘Wisdom and Wonder’. Zaterdag gaan vanaf ongeveer honderd plaatsen op de wereld alumni (oud-studenten) online met elkaar in gesprek over de vraag hoe megasteden in de nabije toekomst gevoed kunnen worden. Willem-Alexander verricht de opening van dit evenement.

Ook plant hij een van de speciale eeuwfeestbomen die wereldwijd moeten gaan groeien.