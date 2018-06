Landelijk protest tegen groei luchthavens

In zes plaatsen gaan bewonersgroepen en milieuorganisaties zaterdag de straat op om samen te protesteren tegen het in hun ogen hinderlijke groeien van luchthavens in Nederland. De actie is bedacht door Greenpeace en het onlangs opgerichte Landelijk Bewonersbelang Luchtvaart (LBBL). De protesten zijn tegelijkertijd om 13.00 uur in Amsterdam, Eelde, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam en Zwolle. De organisatoren roepen de deelnemers op om met rode kleding en rode attributen te verschijnen, om een rood signaal te geven aan de overheid.

LBBL wordt gevormd door bewonersverenigingen bij Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Lelystad Airport, Maastricht Aachen Airport, Eindhoven Airport en Groningen Airport Eelde. In mei bundelden deze regionale groepen hun krachten.

Het is voor het eerst dat omwonenden van de zes grote luchthavens en milieuorganisaties samen actievoeren tegen de luchtvaartgroei. Zij beklagen zich over onder meer de CO2-uitstoot van de luchtvaart, die volgens hen blijft groeien en vinden dat de overheid moet investeren in duurzame alternatieven.