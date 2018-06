‘Slob moet besluit over examens terugdraaien’

Minister Arie Slob moet zijn besluit terugdraaien dat voor 354 leerlingen van de VMBO Maastricht het landelijk eindexamen ongeldig is verklaard. Die oproep doet voorzitter André Postema van het College van Bestuur van het Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) zaterdag aan de minister. Dat bevestigt een woordvoerder naar aanleiding van een bericht van het programma Nieuwsuur.

Het examen bestaat uit twee delen: een schoolexamen en een landelijk examen. Die twee samen leiden bij goed resultaat tot een diploma. Maar het schoolexamen deugde niet. Volgens Slob hadden de leerlingen daarom niet mee mogen doen aan het landelijk examen.

Per leerling wordt nu bekeken welke vakken voor het schoolexamen nog ingehaald moeten worden. Slob wil dat daarnaast ook het landelijk examen opnieuw gemaakt moet worden. Maar Postema wil het houden bij de correctie voor het schoolexamen. Bij goed resultaat zou het afgelegde landelijk examen in stand moeten blijven. Dan voorkom je dat leerlingen ook het landelijk examen over moeten doen.