Tanker lekt olie in haven Rotterdam

In de Geulhaven in het Botlek-gebied in Rotterdam lekt een bulktanker olie na tegen de kant te zijn gebotst. Het is nog niet bekend hoeveel olie er is gelekt, maar het zou volgens ooggetuigen ,,een aanzienlijke hoeveelheid” zijn, zei een woordvoerder van het havenbedrijf Rotterdam. Volgens hem zijn er geen gewonden gevallen.

Het havenbedrijf en de brandweer zijn ter plekke en leggen drijvende schermen rond de olievlek om verdere verspreiding te voorkomen. Een speciaal bedrijf is inmiddels onderweg om de olie op te ruimen.