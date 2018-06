Reddingsactie voor besmeurde watervogels

Verschillende dierenorganisaties organiseren zondag een reddingsactie voor honderden vogels die zijn besmeurd met stookolie. De smurrie lekte zaterdag uit een tanker in de Derde Petroleumhaven in Rotterdam en is al tot in Hoek van Holland gesignaleerd.

Aan de actie wordt meegedaan door diverse dierenambulances, Zeezoogdierenhulp Kop van Goeree en het Reddingsteam Zeedieren Nederland. De besmeurde vogels worden opgevangen en schoongemaakt bij de Stichting Vogelklas Karel Schot.

Naar schatting zijn honderden vogels met olie bedekt, waaronder zwanen, aalscholvers, meeuwen, ganzen en futen.