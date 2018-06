SP: geen korting bij vergoeding bevingsschade

De SP is niet te spreken over mogelijke kortingen op toeslagen voor Groningers die een vergoeding voor aardbevingsschade krijgen. Als die vergoeding het inkomen of vermogen verhoogt, kan dat namelijk gevolgen hebben voor de toeslagen van de belastingdienst.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman wil van het kabinet weten hoe dit mogelijk is: ,,Het is absurd dat mensen die jarenlang in de ellende zitten, vaak een te lage schadevergoeding krijgen en dat die dan nu ook nog eens een rekening van de belastingdienst krijgen.” Ze benadrukt dat de vergoeding juist is bedoeld om de schade te herstellen die is veroorzaakt door de gaswinning.

Beckerman noemt het erg cru. Vooral ook omdat Shell, een van de bedrijven die het Gronings gas heeft opgepompt, via een afspraak met de belastingdienst 7,5 miljard euro minder belasting heeft betaald. ,,Als er stinkende en geheime deals met Shell gemaakt kunnen worden, maak dan een openbare en eerlijke afspraak met Groningers zodat zij niet nog een extra rekening voor hun ellende gepresenteerd krijgen.”