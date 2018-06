Sportcoaches willen bewegingstoets

Schoolkinderen moeten een inspectietoets krijgen voor bewegen, zoals die er ook is voor lezen en schrijven. Daarvoor pleiten twaalf topsportcoaches in een petitie die ze dinsdag aanbieden aan de ministers Slob van Onderwijs en Bruins van Sport. De KNVB bevestigt berichtgeving hierover van RTL Nieuws.

De petitie is een initiatief van de coaches en wordt gesteund door de voetbalbond en NOC*NSF. Onder anderen Ronald Koeman, Sarina Wiegman en Jac Orie hebben getekend. De coaches maken zich zorgen over de ,,bewegingsarmoede” onder kinderen en willen dat de politiek stappen neemt. Behalve het ,,fysieke alfabet”, moeten kinderen meer buiten spelen, zeker twee uur per week gymles krijgen en twee sporten beoefenen. Ook moeten trainers en vrijwilligers bij sportverenigingen een betere opleiding krijgen.

,,Bewegen helpt bij je motorische ontwikkeling en tegelijkertijd om betere resultaten op school of in je werk te behalen”, zei voetbalcoach Sarina Wiegman tegen RTL Nieuws.

Om aandacht te vragen voor het probleem begint maandag ook een advertentiecampagne en is de website beweegjijmee.nl opgezet.