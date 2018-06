Vreugde in Rotterdam na herverkiezing Erdogan

De herverkiezing van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan is in Rotterdam is door een deel van de Turkse Nederlanders met blijdschap ontvangen. Volgens een woordvoerder van de politie hebben mensen zich verzameld in het centrum van de stad en rond het Turkse consulaat. Ook reden er toeterende auto’s rond.

De doorgaande weg bij het consulaat werd afgesloten door de politie. Mensen kunnen zich wel te voet begeven richting het gebouw.

In Amsterdam-West werden rondom het Mercatorplein ook toeterende auto’s gehoord, maar daar is het inmiddels rustig. Een politiewoordvoerder in Den Haag laat weten geen meldingen te hebben gekregen van feestvierende Turkse Nederlanders in de Hofstad.

In Nederland konden ongeveer een kwart miljoen Turkse Nederlanders stemmen voor de Turkse parlements- en presidentsverkiezingen.