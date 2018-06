De Limburger steunt gedupeerde VMBO-scholieren

De Limburgse regionale krant De Limburger opent maandag op bijzondere wijze: met een openlijke steunbetuiging voor de 354 scholieren van VMBO Maastricht van wie het eindexamen ongeldig is verklaard.

Geef ze hun diploma, kopt de krant, met daaronder een brief van de hoofdredactie. Daarin wordt onderkend dat het toekennen van een diploma aan de geslaagde leerlingen in strijd zou zijn met de regels. Maar het ongeldig verklaren van de examens, noemen ze ,,een maatregel die buiten iedere proportie is”.

,,De impact voor de kinderen is enorm: geen vakantie en onzekerheid over de vervolgopleiding.” Minister Arie Slob van Onderwijs wordt opgeroepen om zijn besluit om het examen ongeldig te verklaren, ongedaan te maken. Slob deed dit omdat de school niet alle lessen had gegeven en ook niet alle toetsen had laten maken.

Op zaterdag riep het Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) de minister al op om leerlingen alsnog hun diploma te geven. Daarnaast is een petitie gestart om hem hiertoe te bewegen. Deze was zondagavond al door meer dan achttienduizend mensen ondertekend.