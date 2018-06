Behandeling uitlevering Kouwenhoven uitgesteld

De rechtbank in Kaapstad heeft maandag de behandeling van het uitleveringsverzoek voor Guus Kouwenhoven opnieuw uitgesteld, zo meldt de Zuid-Afrikaanse website Times Live. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De 75-jarige zakenman is vorig jaar door de rechtbank in Den Bosch bij verstek veroordeeld tot een celstraf van negentien jaar voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia.

De zitting wordt nu 15 juli gehouden. Kouwenhoven, die maandag in rechtbank aanwezig was, is al maanden op borgtocht vrij. Hij moet zich drie keer per week melden bij de politie en hij mag zijn villa alleen verlaten als daar medische redenen voor zijn. De Nederlander werd in december 2017 in Zuid-Afrika gearresteerd.

In een aparte rechtszaak vecht Kouwenhoven de rechtmatigheid van deze arrestatie aan. Volgens de advocaten moet daar eerst duidelijkheid over komen voordat het uitleveringsverzoek kan worden behandeld.