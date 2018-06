Helft gelekte olie haven Rotterdam geruimd

Van de ruim 200 ton gelekte olie in de Rotterdamse haven, is inmiddels ongeveer 100 ton geruimd. Naar verwachting duren de opruimwerkzaamheden nog enkele dagen, meldde het Havenbedrijf maandag.

De opruimwerkzaamheden worden verricht door een gespecialiseerd bedrijf, dat met zes olie-opvegende schepen actief is. Voor de schoonmaak van ruim vijftig binnenvaartschepen is sinds zondagavond een wasstraat operationeel in de Geulhaven. Inmiddels zijn daar drie schepen schoongemaakt. Later maandag wordt in het Botlekgebied ook een wasstraat voor zeeschepen geopend om vijftien vervuilde zeeschepen schoon te maken.

Na het schoonmaken van het havenwater en de schepen, worden verontreinigde steigers, glooiingen, oevers en taluds schoongemaakt. Dit zal naar verwachting tenminste enkele weken in beslag nemen.