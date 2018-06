CNV: Streekvervoer vanaf woensdag plat

Het CNV wil het landelijke streekvervoer vanaf woensdag platleggen. Volgens vakbond is de bemiddelingspoging voor een nieuwe cao in het openbaar vervoer mislukt.

De FNV kan nog niet zeggen of de bond zich achter de staking schaart. Maandagavond raadpleegt de FNV de achterban.

Het CNV roept de leden op om vanaf woensdagochtend het werk voor 72 uur neer te leggen. ,,Helaas, we hadden het graag anders gezien”, zegt onderhandelaar Jean-Marie Severijns van CNV Vakmensen.

Maandag zouden de bonden ook al gaan staken, maar die actie werd toen twee dagen uitgesteld om bemiddelaars volgens de bonden meer tijd te geven tot een oplossing te komen. ,,We hebben nu een terugkoppeling gekregen van de bemiddelaars. De uitkomst is een koude douche. Er is nog geen licht aan het einde van de tunnel. De werkgevers weten van geen wijken; er blijkt geen enkele verbetering mogelijk. Dat betekent dat we vanaf woensdag volop in actie gaan”, aldus Severijns.

Er wordt onderhandeld over een cao voor 12.000 werknemers in het streekvervoer. De bonden eisen een loonsverhoging van 3,5 procent, maatregelen om de werkdruk te verminderen en elke tweeënhalf uur een (plas)pauze.

De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) was nog niet bereikbaar voor commentaar.