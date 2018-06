Hoop en vreugde bij leerlingen VMBO

Leerlingen van de eindexamenklassen van het VMBO Maastricht reageerden maandagochtend blij op de uitspraken van minister Arie Slob van Onderwijs. Die ziet mogelijkheden om de cijfers van het centraal eindexamen te handhaven.

Vele tientallen leerlingen waren maandag naar het Porta Mosana College gekomen voor een protestbijeenkomst. ,,Dan is toch niet alles voor niks geweest”, zeiden veel van hen. De 17-jarige Lorenzo straalt als hij zegt: ,,Het centrale examen is vooral stress. Ben zo blij dat de minister dit nu overweegt. Om de schoolexamens over te doen is voor mij en de meeste anderen geen probleem.”

Ook de 15-jarige Vanity is opgelucht. Ze heeft weer hoop, zegt ze. Zij was een van de leerlingen die het protest maandagochtend organiseerden. Net als veel andere leerlingen beschuldigt zij het schoolbestuur van leugens en smoesjes. Zo zou volgens de school een leerling hebben gezegd dat er iets niet klopte met de examens. Maar volgens haar was de klokkenluider een leraar. ,,De leerlingen zouden zoiets nooit doen”, zegt ze.

Senna (17) vertelt dat ze twee derde van het schooljaar geen Engels heeft gehad. ,,Vorig jaar zelfs bijna geen Nederlands en biologie.” Volgens haar vielen docenten uit en werd er geen vervanging geregeld. De 16-jarige Niels bevestigt haar verhaal. ,,Ik heb een half jaar lang geen Nederlands en geen Engels gehad.”

Naomi (15) doet mee aan de demonstratie omdat ze de ,,smoesjes” van het bestuur zat zegt te zijn. ,,Wat ze ons willen mededelen doen ze per mail. Ze durven ons niks recht in ons gezicht te zeggen.”

Enkele leerlingen maken zich ook om andere redenen zorgen. Zo is Shalina (17) al eens eerder gezakt. ,,Ik kan niet nog een keer zakken”, zegt ze. ,,Ik was zo blij dat ik de eindexamens gehaald had. En nu dit.”

Een vader van een leerlinge heeft het gehad met de school ,,Als dit niet wordt opgelost, ga je maar naar Valkenburg”, laat hij zijn dochter weten.

De 15-jarige Latitia krijgt veel bijval als ze uitlegt waarom zij meedoet aan de demonstratie: ,,Deze school moet dicht!”