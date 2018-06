Politie: brandstichting wooncomplex Poeldijk

De brand afgelopen weekend in een appartementencomplex in Poeldijk is vermoedelijk aangestoken. Dat zegt de politie na onderzoek. Waar dat vermoeden op is gebaseerd wordt niet gezegd. De politie is op zoek naar getuigen.

De brandweer ontruimde in de nacht van zaterdag op zondag 122 woningen omdat in het gebouw een dikke zwarte rook hing. Drie bewoners moesten naar het ziekenhuis nadat ze veel rook hadden ingeademd.

In het gebouw is wel een 19-jarige man uit De Lier aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren en niet weg wilde gaan. Maar de politie brengt hem niet in verband met de brand.