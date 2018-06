Auto ramt gevel De Telegraaf

Een BMW is rond 4.00 uur met flinke snelheid door de glazen pui van het hoofdkantoor van De Telegraaf aan de Basisweg in Amsterdam gereden. Dat meldt de krant op de eigen website. De politie bevestigt het bericht.

,,We vermoeden opzet”, zegt een woordvoerder van de politie. De bestuurder van de auto is niet meer ter plaatse. Er is niemand aangehouden.

Plaatsvervangend hoofdredacteur Wim Hoogland van De Telegraaf spreekt over een ,,aanslag”. ,,Er staan grote zware betonnen bloembakken voor de gevel. Alleen als je echt wilt kom je bij die pui”, zegt Hoogland.

Na de botsing met de gevel vloog de auto in brand. De brandweer heeft die brand inmiddels geblust.

Er zijn geen gewonden gevallen. ,,In principe is niemand op de redactie op dit tijdstip”, zegt Hoogland. ,,Waarschijnlijk was alleen een beveiliger aanwezig.”