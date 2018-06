Politie en camera’s bij redacties Amsterdam

Amsterdam neemt na de aanslagen op de gebouwen van De Telegraaf en Panorama extra maatregelen rond diverse nieuwsredacties. Zo houdt de politie ,,zichtbaar toezicht” en komt er cameratoezicht bij de panden waar De Telegraaf, Panorama, Nieuwe Revu, AT5, Het Parool, de Volkskrant, Trouw en NRC zitten. Dat hebben waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen, de politiechef en de hoofdofficier van justitie besloten.

De zogeheten driehoek is ,,zeer geschokt” door de gebeurtenissen. Los van het extra toezicht wordt de beveiliging van de gebouwen tegen het licht gehouden. ,,Tijdens een schouw wordt met specialisten gekeken naar eenvoudige maatregelen om het gebouw zo veilig mogelijk te maken”, meldt de gemeente Amsterdam.

Er is geen concrete informatie dat nieuwe aanvallen op nieuwsmedia ophanden zouden zijn, maar volgens het lokale bestuur ,,kan niets worden uitgesloten”. Maatregelen worden toegespitst op redacties in Amsterdam die regelmatig berichten over de georganiseerde misdaad. Hoewel nog niet duidelijk is wie de daders zijn, is een van de scenario’s dat er een verband is met recente publicaties.

Bij De Telegraaf reed in de nacht van maandag op dinsdag een bestelbusje door de pui heen, dat vervolgens in brand werd gestoken. Het gebouw waar Panorama in is gevestigd, werd vorige week donderdag beschoten met een antitankwapen.