Maximale jeugdstraf geëist voor doden Shaqil

Tegen een zestienjarige jongen uit Almere die afgelopen december een vijftienjarige plaatsgenoot zou hebben doodgestoken, is dinsdag een jaar jeugddetentie en jeugd-tbs geëist. Dat is de maximale straf die opgelegd kan worden aan minderjarige verdachten van maximaal vijftien jaar. Zo oud was de jongen eind vorig jaar.

Voor de tweede verdachte, ook zestien jaar, heeft het Openbaar Ministerie vrijspraak gevraagd. Hij was wel aanwezig bij de ruzie en steekpartij, maar heeft in de ogen van het OM geen strafbare feiten gepleegd.

De vijftienjarige Shaqil werd op 12 december jaar bij een ruzie op straat in Almere neergestoken. Hij had kort daarvoor een tasje van de verdachte gestolen.

De zaak is door de rechtbank in Utrecht achter gesloten deuren behandeld omdat het om minderjarige verdachten gaat.