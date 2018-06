Donderdag nachtdebat over VMBO Maastricht

De Tweede Kamer debatteert donderdag over het debacle op VMBO Maastricht. Opmerkelijk detail: het debat begint pas om 23.00 uur, wat garandeert dat het sowieso nachtwerk wordt voor de Kamerleden.

Kamerlid Paul van Meenen (D66) vroeg het debat dinsdag aan, maar toen moest nog duidelijk worden wanneer het zou worden ingepland. Uit de Kamer was brede steun voor de aanvraag en ook werd al duidelijk dat het zou worden gehouden voor het zomerreces van de Kamer, dat eind volgende week begint.

De eindexamens van 354 Maastrichtse vmbo’ers werden ongeldig verklaard, nadat er allerlei tekortkomingen bij de schoolexamens waren geconstateerd. Minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) sprak eerder op de dag met een delegatie van gedupeerde scholieren. Hij beloofde ,,knetterhard” aan de slag te gaan om de leerlingen te helpen alsnog hun diploma te behalen. Hij hoopt woensdag meer duidelijkheid te kunnen geven over wat daar per leerling voor nodig is.