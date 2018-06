Olievlek Rotterdam voor driekwart opgeruimd

Van de ruim 200 ton olie die gelekt is in de Rotterdamse haven, is ruim 150 ton opgeruimd. Dat meldt het Havenbedrijf dinsdag. Een gedeelte van de 3e Petroleumhaven is inmiddels weer vrijgegeven. Zaterdag botste een olietanker daar op een steiger, waarna er stookolie in het water kwam.

De opruimwerkzaamheden gaan nog enkele dagen duren. Op de circa vijftig binnenschepen en vijftien zeeschepen in de haven te schoon te krijgen, zijn speciale wasstraten ingericht. Inmiddels zijn acht binnenvaartschepen en een zeeschip van drab ontdaan.

Om te voorkomen dat de olie zich verspreidt is een deel van de 3e Petroleumhaven nog afgesloten met een oliewerend scherm. Ook de Geulhaven is nog gestremd.

Bij de Maeslantkering werkt Rijkswaterstaat aan de bouw van een noodopvang voor ruim vijfhonderd besmeurde vogels. Het tentenkamp staat zo goed als overeind en de vogelwasstraat is in aanbouw. Dinsdagmiddag worden de eerste vogels naar de locatie gebracht.