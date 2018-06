Potvis ligt nog steeds voor kust Den Helder

De potvis die maandagochtend is ontdekt voor de kust van Den Helder ligt dinsdag aan het eind van de ochtend nog steeds op ongeveer dezelfde plek.

,,Hij beweegt eigenlijk niet. Dat geeft gelijk aan dat de toestand van het beest zorgelijk is”, meldt een woordvoerster van SOS Dolfijn ,,We houden er eigenlijk een beetje rekening mee, dat hij zou kunnen gaan stranden. Verder terugduwen in zee is ook geen optie. Dan zou het dier waarschijnlijk verderop blijven liggen.’’

Waarom de walvis zo inactief is, is onbekend. ,,Het kan zijn dat het dier stervende is, maar dat weten we niet’’, aldus de woordvoerster.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelde maandag het zogenoemde walvisprotocol in. Schepen worden daardoor uit de buurt van de potvis gehouden, ook in de nacht.