Rechter: inlichtingenwet blijft van kracht

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) blijft van kracht. De rechter in Den Haag heeft besloten dat de wet niet tijdelijk buiten werking hoeft te worden gesteld.

In een kort geding hadden twaalf organisaties, waaronder Bits of Freedom, Greenpeace en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, daar om gevraagd. De organisaties vinden dat eerst noodzakelijke wijzigingen moeten worden doorgevoerd. De nieuwe wet is op 1 mei ingegaan.

De rechter oordeelt dat hij terughoudendheid moet zijn omdat hij niet op de stoel van de wetgever wil gaan zitten. Bovendien gaat het in een kort geding alleen om een voorlopig oordeel en ziet de rechter niet dat de wet overduidelijk in strijd is met hoger recht.

De organisaties hebben vooral moeite met het grootschalig verzamelen van gegevens door inlichtingendiensten, het verzamelen van informatie via informanten, het hacken van derden en het doorgeven van gegevens aan buitenlandse inlichtingendiensten.

Een van de eisers, zakelijk internetprovider BIT, reageert teleurgesteld op de uitspraak. ,,Wij voelen het als onze plicht om ervoor te zorgen dat het Nederlandse internet een vrij en open medium blijft. We zullen bezien welke vervolgstappen mogelijk zijn”, stelt Alex Bik van de organisatie.