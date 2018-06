Politie: uitspraak Alphen heeft grote gevolgen

De uitspraak van het gerechtshof in Den Haag dat de politie deels aansprakelijk is voor de daden van Tristan van der V., die in 2011 zes mensen doodschoot in Alphen aan den Rijn, kan volgens het korps grote gevolgen hebben voor instanties die vergunningen verlenen. Volgens de politie lopen overheden ,,een groot risico” als ze aansprakelijk gesteld kunnen worden voor daden van vergunninghouders.

Mede hierom gaat de politie in cassatie bij de Hoge Raad. Het hof heeft volgens de politie ,,op een aantal punten onvoldoende gemotiveerd” waarom de politie aansprakelijk zou zijn.

Het besluit zelf werd maandagavond laat bekend. De politie kwam dinsdag met de motivering. Enerzijds erkent de politie dat de wapenvergunning aan Van der V., die ernstige psychische problemen had, ,,mogelijk niet was verleend als alle informatie was meegewogen”. Anderzijds vindt het korps dat het stelsel van wapenvergunningen ,,niet (volledig) kan voorkomen dat een verlofhouder zijn wapen misbruikt”.

Advocaat Veeru Mewa, die zo’n zeventig slachtoffers, nabestaanden en gedupeerden bijstaat, vindt het ,,treurig dat de slachtoffers nu nog langer moeten wachten op gerechtigheid”.