‘Nederlandse Marokkanen mijden Marokko’

Sommige Marokkaanse-Nederlandse sympathisanten van de Marokkaanse protestbeweging in het noordelijk Rifgebied, durven niet naar Marokko te gaan op zomervakantie. Ze zijn bang opgepakt te worden, zo meldt het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN).

Het SMN is bezorgd over de groeiende angst onder deze Nederlandse Marokkanen. ,,We roepen de Nederlandse overheid op om alert te zijn voor deze signalen en in actie te komen wanneer de vrijheid en veiligheid van Nederlandse staatsburgers in het geding komt”, aldus de organisatie.

Dinsdag werden leiders van de protestbeweging Hirak in Marokko veroordeeld tot 20 jaar celstraf. Het SMN spreekt van ,,buitensporige veroordelingen”. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ,,lijken de straffen aan de hoge kant.”

De PvdA maakt zich zorgen dat Nederlandse familieleden van veroordeelde protestleiders mogelijk niet veilig naar Marokko kunnen reizen, zo zei Kamerlid Lilianne Ploumen. Volgens haar moet de ambassadeur toezeggen ,,dat Nederlanders altijd zeker kunnen zijn van hun veiligheid in Marokko”.

In het Rif-gebied vonden vorig jaar grootschalige demonstraties plaats tegen de corruptie, onderdrukking en achterstelling van de lokale bevolking. De politie pakte honderden mensen op. De protestleiders gaan de cel in omdat ze de staatsveiligheid in gevaar zouden hebben gebracht. Hoger beroep is nog wel mogelijk.

De Tweede Kamer praat donderdag over de situatie in Marokko.