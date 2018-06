Al Gore blij met Nederlandse klimaatwet

Voormalig Amerikaans vicepresident Al Gore reageert positief op de klimaatwet waar in politiek Den Haag overeenstemming over is bereikt. Nederland legt hiermee een nieuwe standaard neer voor ,,reducties die hard nodig zijn”, twittert Gore, die in 2006 de wereld waarschuwde voor de gevolgen van klimaatverandering in de documentaire An Inconvenient Truth (Een ongemakkelijk waarheid).

Gore is deze week op bezoek in Duitsland. Hij gaat de Duitse regering ,,aanmoedigen om ook in actie te komen en kolen uit te faseren”, aldus de man die vicepresident was onder Bill Clinton en in het jaar 2000 het presidentschap van de VS nipt aan zich voorbij zag gaan door een nederlaag tegen George W. Bush.