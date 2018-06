Wieringa: geen spijt van grap

Tommy Wieringa heeft geen spijt van de grap die hij tijdens een VNG-congres heeft gemaakt over de aanslag op De Telegraaf. ,,Het verbaast me hogelijk dat er zoveel commotie over is ontstaan. De aard van een grap is dat je het tegenovergestelde bedoelt. Een grap kan misplaatst of te hard zijn, maar het blijft een grap”, zegt hij tegen het ANP.

De schrijver en columnist was dinsdag op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Maastricht om te spreken over ‘de grens’. Dat was het thema van de bijeenkomst, waar het ging over bedreigingen aan het adres van bestuurders. Toen gespreksleider Twan Huys de aanslag op De Telegraaf ter sprake bracht, reageerde Wieringa met: ,,Nou dat werd tijd”, wat tot gelach in de zaal leidde.