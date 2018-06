Coalitie: radicalisering beter bestrijden

Het voorkomen van radicalisering door gemeenten kan beter. Nu gaat het soms mis of is er vaak helemaal geen beleid. Gemeenten moeten kunnen terugvallen op een landelijke aanpak die overal kan worden ingezet om radicalisering te bestrijden.

Dat vinden de vier regeringspartijen. Ze roepen verantwoordelijk minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) op tot actie.

,,Bij de aanpak van radicalisering mogen we niet naïef zijn”, waarschuwt VVD-Kamerlid Bente Becker, die de kwestie aanzwengelde. ,,We maken er terecht geld voor vrij, maar dan is het natuurlijk absoluut niet de bedoeling dat dit in een zwart gat verdwijnt of wordt misbruikt.”

Sinds enkele jaren krijgen gemeenten geld van het rijk voor de preventie van radicalisering. Maar minder dan de helft van alle gemeenten heeft hier ook echt beleid voor ontwikkeld. En bij gemeenten die dat wel hebben gedaan, is beleid niet altijd effectief, laakt Becker.