Aanvaring was een ‘verschrikkelijk ongeluk’

De Haagse burgemeester Pauline Krikke heeft haar medeleven betuigd met de nabestaanden van de opvarende die is overleden bij het bootongeluk in de haven van Scheveningen. Ze deed dat op een persconferentie. ,,Mijn gedachten zijn allereerst bij het slachtoffer en de nabestaanden. Voor hen is het vandaag verschrikkelijk.”

,,Er heeft een verschrikkelijk ongeluk plaatsgevonden”, zei Krikke. Een stalen motorboot met acht mensen aan boord kwam in aanvaring met een snelle rubberboot (een RIB), waarop drie mensen zaten.

Drie mensen werden gewond naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen is er slecht aan toe. Zeven mensen werden ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken.

Volgens Krikke doen politie en Openbaar Ministerie onderzoek naar het ongeluk. De familie van de overleden persoon is door de politie op de hoogte gebracht.