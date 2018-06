Partijen streekvervoer niet nader tot elkaar

De tweede dag van de landelijke staking in het streekvervoer verliep donderdag ongeveer net zo als de eerste. Dat is de indruk van zowel de bonden als de werkgevers. Maar over de actiebereidheid lopen de meningen, net als woensdag, wederom uiteen. De bonden CNV en FNV zeggen dat 85 procent van de bussen niet reed, de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) houdt het op 25 tot 40 procent.

Wel werd donderdag minder vaak melding gemaakt van intimidatie, over en weer, tussen werkwillige en stakende chauffeurs.

Vrijdag is de derde stakingsdag voor een betere cao. ,,In de loop van de dag moet duidelijk worden of er in het weekeinde en de dagen daarna ook wordt gestaakt”, aldus een CNV-woordvoerder. Het hangt ervan af of de partijen in gesprekken nader tot elkaar kunnen komen ,,Daar is nu moeilijk iets over te zeggen. Er is geen verandering merkbaar: niet in negatieve zin, maar ook niet positief.”

Een klein lichtpuntje is er wel: bonden en werkgevers lijken elkaar op één punt al wel te hebben gevonden. Van en naar de TT in Assen reden donderdag ‘gewoon’ bussen. ,,Volgens de dienstregeling en zelfs extra bussen om bezoekers die elders zijn gestrand met het ov op te pikken”, aldus een woordvoerder. Ook vrijdag en in het weekend wordt de ‘TT-pendeldienst’ onderhouden.

,,De dienst wordt verzorgd door Qbuzz en Arriva. Elk jaar zorgt een vrij vaste poule van zo’n honderd chauffeurs ervoor dat de bezoekers van en naar het circuit bij de Drentse hoofdstad worden gereden. Ook dit jaar, ook al is er een staking aan de gang.”. Vorig jaar werden op die manier zo’n 50.000 mensen vervoerd.