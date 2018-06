Kabinet: meer transparantie over verzekeringen

Zorgverzekeraars die zogenoemde collectiviteiten aanbieden moeten voortaan duidelijk aangeven op welke polis die is gebaseerd, en wat die polis kost. Op die manier moet het voor consumenten duidelijk worden of kortingen waarmee zorgverzekeraars adverteren, wel echt kortingen zijn. Dat laat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) donderdag weten.

Nederland telt maar liefst 51.000 collectiviteiten, waarbij verzekeraars aan een specifieke groep mensen een pakket aanbieden. Het idee is dat er door gericht zorg in te kopen voor zo’n groep voordeel wordt behaald, dat wordt doorgegeven aan de consument in de vorm van korting, maximaal 10 procent.

Maar volgens Bruins wordt dat voordeel bij de inkoop helemaal niet behaald en worden collectiviteiten ‘met korting’ aangeboden, terwijl het pakket eigenlijk evenveel kost als de basisverzekering waarop het is gebaseerd. De Nederlandse Zorgautoriteit gaat aanbieders nu verplichten om aan te geven op welke van de 55 basisverzekeringen een collectiviteit is gebaseerd, zodat consumenten kunnen zien of er wel echt sprake is van korting. Ook wordt de maximale korting die verzekeraars mogen aanbieden beperkt, van 10 naar 5 procent.