Advies: tandartsopleidingen fors uitbreiden

Er moeten veel meer tandartsen worden opgeleid in Nederland om toekomstige tekorten te voorkomen. Dat constateren twee onderzoeksbureaus die in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid de sector onder de loep hebben genomen. De onderzoekers van de bureaus Panteia en Etil adviseren het aantal opleidingsplaatsen met de helft te verhogen.

Voor de opleiding tandheelkunde geldt een numerus fixus. Vorig jaar begonnen 259 mensen aan de opleiding. De onderzoekers adviseren dit op te hogen tot 390. Dit aantal is de middenweg tussen twee scenario’s die ze hebben uitgewerkt. In het ene scenario zouden 300 opleidingsplaatsen nodig zijn, in het andere 480.

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) zien hun pleidooien voor meer opleidingsplaatsen bevestigd in het rapport. ,,Stop met treuzelen en geldverspilling en start met opleiden”, maant de ANT verantwoordelijk minister Bruno Bruins.