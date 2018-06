CNV-chauffeurs staken door, buiten de spits

Buschauffeurs van het CNV gaan door met hun stakingen in het streekvervoer. Vanaf maandag rijden de vakbondsleden wel tijdens de ochtend- en avondspits, maar buiten die tijden leggen ze het werk neer. Actieleider Jeroen Warnaar zegt dat er nog te weinig ,,beweging is bij de werkgevers” in de cao-onderhandelingen.

CNV-chauffeurs zijn formeel niet door de bond opgeroepen om het weekeinde het werk neer te leggen, dat wordt aan individuele leden overgelaten.

Wat chauffeurs die bij de FNV zijn aangesloten gaan doen was vrijdagmiddag nog niet duidelijk.