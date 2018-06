Wilders: al ruim 200 Mohammed-cartoons binnen

PVV-leider Geert Wilders heeft naar eigen zeggen al ruim tweehonderd inzendingen ontvangen voor de cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed die hij later dit jaar wil houden. Hij is nog steeds op zoek naar een uitgever die bereid is de cartoons te bundelen, liet hij vrijdag weten aan het ANP.

Wilders zei eerder tegen de schrijver van een nieuw boek over hem dat hij de cartoons eenmalig in een tijdschrift à la Charlie Hebdo wil uitgeven. ,,Een week geleden waren het er honderd, en nu al meer dan tweehonderd”, aldus de PVV-leider vrijdag bij het in ontvangst nemen van het boek van schrijver Arthur Blok. Wilders voegde daar aan toe dat de inzendingen van ,,overal uit de wereld” komen.

De selectie van de winnaar zal plaatsvinden in het beveiligde deel van de Tweede Kamer, waar het grootste deel van de PVV-fractie zit. Het zal aan de winnaar en de nummers 2 en 3 zijn of ze met naam worden genoemd. ,,En als ze dat niet willen, respecteren we dat ook.”