‘Strafrecht moet digitaler en transparanter’

Het strafrecht moet de komende jaren veel meer digitaal gaan werken. Alle processen-verbaal moeten vanaf 2021 digitaal in het dossier zitten en er moet meer beeld en geluid beschikbaar worden gesteld, bijvoorbeeld van verhoren. Voor slachtoffers moet er een online-omgeving komen, waar ze kunnen zien hoe hun zaak ervoor staat.

Dit zijn enkele zaken die de ministers Ferd Grapperhaus en Sander Dekker (Justitie en Veiligheid) vrijdag aankondigen in een brief aan de Tweede Kamer. In het regeerakkoord is 295 miljoen euro uitgetrokken om de strafrechtketen te digitaliseren. De voorstellen moeten ervoor zorgen dat zaken sneller kunnen worden afgehandeld.

De ministers willen de komende jaren ook kijken naar de redenen waarom daders misdrijven begaan: ,,Achter mensen die een strafbaar feit plegen schuilt vaak een complexe problematiek.’’ Ze zijn vaak werkloos, of kampen met psychische problemen.