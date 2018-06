Kabinet: spijt over slavernij blijft gelden

Het kabinet maakt nog geen officiële excuses voor het slavernijverleden. De woorden van ,,diepe spijt en berouw” die het vorige kabinet uitsprak, ,,blijven gelden”. Het kabinet neemt de oproep van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb niet over.

Hij riep het kabinet zaterdag in de jaarlijkse herdenkingsdienst bij het Rotterdamse slavernijmonument op een stap verder te gaan en verontschuldigingen aan te bieden. De Rotterdamse burgervader vroeg om dit gebaar ,,voor het leed dat tienduizenden is berokkend. Om definitief een punt te zetten achter deze donkere bladzij uit de geschiedenis.” Wat toenmalig vicepremier Lodewijk Asscher in 2013 zei paste in de tijdgeest van toen, stelt Aboutaleb. ,,Het is nu tijd voor een volgende stap.”

Maar het kabinet houdt het voorlopig bij de woorden van Asscher van destijds. Die zijn net wat minder zwaar dan formele excuses. Het kabinet laat weten dat het ,,net als voorgaande kabinetten, ten zeerste de gebeurtenissen ten tijde van het slavernijverleden betreurt. Het is een zwarte bladzijde uit onze geschiedenis”.

Maar dat geldt niet alleen voor Nederland, tekent het kabinet ook aan. ,,Veel landen in verschillende werelddelen hebben helaas een verleden met slavernij.”

Bij de herdenking in 2013 noemde Asscher slavernij namens het toenmalige kabinet ook een ,,mensonterende praktijk” en een ,,schandvlek in onze geschiedenis”. In 2001 had toenmalig minister van Integratiezaken Roger van Boxtel al ,,diepe spijt” betuigd voor het slavernijverleden, op een anti-racismeconferentie van de Verenigde Naties in Zuid-Afrika. Hij verklaarde toen dat er in het verleden grove fouten zijn gemaakt die hebben geleid tot groot onrecht.

Nederland schafte in 1863 de slavernij af in Suriname en de Antillen. Dat wordt zondag herdacht, 155 jaar later. Die herdenking is in Amsterdam. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken houdt een toespraak.

Nakomelingen van slaven van toen dringen al lange tijd aan op officiële excuses. Ook de roep om schadevergoeding klinkt zo nu en dan.