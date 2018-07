‘Inkomens Nederland eerlijkst verdeeld’

Nederland heeft de eerlijkste inkomensverdeling in Europa. Dat meldt Ifo, een Duits instituut voor economisch onderzoek. Ons land wordt op de voet gevolgd door Finland en Noorwegen.

De onderzoekers gebruikten een nieuwe meetmethode. Ze wogen daarbij twee maatstaven even zwaar: of iedereen gelijke kansen krijgt en of iedereen genoeg heeft om van rond te komen. Is dat in gelijke mate het geval, dan is er sprake van eerlijke inkomensverdeling.

Nederland komt in het onderzoek als beste uit de bus. De inkomensongelijkheid is het grootst in Litouwen, Italië en Roemenië.