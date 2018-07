Terwijl veel mensen deze zomer het vliegtuig pakken voor een verre vakantiebestemming, vermijdt een miljoen Nederlanders het vliegtuig, omdat ze een ernstige mate van vliegangst hebben. Een kleinkind zien in Australië of een rondreis maken door Zuid-Amerika? Geen haar op hun hoofd. Piloot en vliegangsttherapeut Lucas van Gerwen behandelt mensen met vliegangst. “Je hebt dagelijks mensen die op het vliegveld staan, maar die uiteindelijk niet instappen.”

Drie miljoen volwassenen in Nederland hebben last van vliegangst, waarbij de mate van angst varieert. “Vliegangst pur sec bestaat niet. Er is altijd sprake van een achterliggend probleem, zoals een trauma, stress, controle drang, hoogtevrees, claustrofobie of een andere angststoornis. Je hebt mensen die wel instappen, maar hun vliegangst onderdrukken met alcohol of medicatie.”

Het vermijden van vliegen heeft een grotere impact op het sociale leven van mensen dan we welllicht denken. “Ik behandel mensen die hun kinderen die in het buiteland wonen niet meer zien, die hun werk verliezen omdat het bedrijf verhuist, die promoties afwijzen of die niet naar een begrafenis of huwelijk van een dierbaar iemand gaan.”

De kans dat je op aarde vermoord wordt, is 800.000 keer groter dan de kans dat je door een vliegtuigongeluk om het leven komt, aldus Lucas. “Het vliegtuig is verreweg het veiligste transportmiddel.” Ondanks dit gegeven behandelt Lucas vanuit Stichting Vlieg Angstbestrijding Leidse Universiteit KLM (VALK) ruim zeshonderd mensen per jaar met ernstige vliegangst. Welke tips kan Lucas mensen geven die angstig zijn om deze zomer in een vliegtuig te stappen?

Tips bij vliegangst

“Bereid je goed voor als je gaat vliegen. Mijn boek ‘Over vliegangst en hoe je er vanaf komt’ is een wetenschappelijk onderbouwd en toegankelijk boek. Een zelfhulpboek is effectiever dan medicatie.”

“Zorg dat je weinig tot geen cafeïne houdende dranken nuttigt. Dit zorgt alleen maar voor meer nervositeit. Ook alcohol helpt niet. Het onderdrukt de angst, maar je lost er niets mee op. Daarbij word je in de lucht sneller dronken.”

“Er zijn goede vliegangst-apps op de markt (Vlieg app), die informatie en uitleg geven over alle geluiden en sensaties aan boord van een vliegtuig. Vaak worden geluiden verkeerd geïnterpreteerd en denken we meteen het ergste, waardoor nog meer angst ontstaat. De apps geven concrete adviezen en zijn zelfs te gebruiken als je telefoon in de flight modus staat.”

“Ga nooit met een lege maag vliegen. Dit vergroot de kans op misselijkheid.”

“Zorg dat je voldoende water drinkt. In een vliegtuig droog je snel uit. Het is prima als je dan vaker naar de wc moet, want een beetje beweging kan geen kwaad.”

“Mensen die angstig zijn, gaan vaak lang twijfelen of ze wel of niet per vliegtuig zullen reizen. Het twijfelproces versterkt alleen maar de angst. Zeg tegen jezelf: ik ga, maar ik mag het best spannend vinden.”

Lees ook: