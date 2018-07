TT-nacht in Assen verloopt rustig

De tweede nacht in aanloop naar de TT in Assen is rustig verlopen. Volgens de politie is een man aangehouden voor opruiing en lokaalvredebreuk.

De man was van een camping verwijderd nadat hij een houten haspel op een vuur had gegooid. Hij moedigde anderen aan een bank op het vuur te gooien. Toen de man via een andere ingang de camping weer binnen ging, hield de politie hem aan.

In de nacht van vrijdag op zaterdag hield de politie drie mensen aan, twee voor het betalen met vals geld en iemand die een stroomstootwapen bij zich had.

De TT van Assen wordt zondag verreden. Rond het jaarlijkse motorevenement in de Drentse hoofdstad worden diverse feesten gehouden.