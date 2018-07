Platform lokale politici tegen Doel en Tihange

Tegenstanders van de omstreden Belgische kerncentrales in Doel (bij Antwerpen) en Tihange (bij Luik) willen volgende week de handen ineen slaan om samen te gaan strijden voor een snellere sluiting van de verouderde reactoren. Tijdens een bijeenkomst woensdag in Bergen op Zoom willen de initiatiefnemers een platform oprichten voor politici uit Zeeland, Brabant, Limburg, Vlaanderen en Wallonië om samen te gaan lobbyen.

Het initiatief voor de bijeenkomst is van Evert Weys die fractievoorzitter is van de grootste politieke partij in Bergen op Zoom (GWBWP). Hij zegt dat het idee voor de samenwerking tussen de tegenstanders komt van de antikernenergiegroep Wise. Samen met de activisten is een aantal doelen op papier gezet. Behalve een lobby denken ze aan gezamenlijke acties en promotie van schonere energie.

Over de veiligheid van de kerncentrales in Doel en Tihange bestaan in het zuiden veel zorgen. Regelmatig duiken berichten op over incidenten of scheurtjes in de reactoren Thihange 2 en Doel 3.

Vorig jaar maakten 50.000 tegenstanders een menselijke ketting van Aken via Limburg naar Tihange en eisten sluiting van beide reactoren. Een recent lek in het nucleaire deel van de kerncentrale in Doel zorgde voor veel ophef in Brabant. In Roosendaal en Bergen op Zoom overheerst de roep om de kerncentrale definitief te sluiten.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde eerder dit jaar dat de kans op een ernstig kernongeval klein is. Maar als er echt een ramp gebeurt zijn België, Nederland en Duitsland slecht voorbereid, was tevens de conclusie.

België wil beide kerncentrales zeker tot 2025 blijven gebruiken.