Koning onthult naam nieuwe megapier Curaçao

Koning Willem-Alexander heeft zondagmiddag (lokale tijd) bij de nieuwe tweede megapier van Willemstad een plaquette onthuld met daarop de door de bevolking van Curaçao gekozen naam voor de nieuwe aanlegplaats voor cruiseschepen: Tula Pier. Die is vernoemd naar Tula Rigaud, de leider van de slavenopstand op Curaçao in augustus 1795.

Minister Steven Martina (Economische ontwikkeling) sprak van een ‘gezegende dag’ vanwege de uitbundige regen en van een ‘historische dag. Dat laatste omdat de onthulling plaatsvond precies 155 jaar na de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863. ,,Met de onthulling wordt het verleden verbonden met het heden, in de hoop op een welvarende toekomst”, aldus Martina.

De pier is gebouwd om de grootste cruiseschepen te kunnen ontvangen. ,,De cruise-industrie neemt in belang toe en de schepen worden steeds groter”, wist Martina. In totaal ontving Curaçao vorig jaar 600.000 toeristen die met cruiseschepen kwamen. Het streven is om dat aantal op te voeren tot een miljoen. De nieuwe megapier, even voorbij het Rift Fort in Otrabanda, moet daarbij helpen.

Het koningspaar, dat eerder zondagmiddag voor een tweedaags bezoek op Curaçao aankwam, bezocht na de pier ook Damen Shiprepair, dat net twee grote nieuwe dokken heeft gekregen om schepen te repareren. Maandag wonen koning en koningin de festiviteiten bij ter gelegenheid van Dia di Bandera, die begint met het hijsen van de vlag van Curaçao op het Brionplein in Willemstad.