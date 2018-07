‘Luchtalarm Twente niet voor brand Hengelo’

De brandweer in Twente waarschuwt inwoners van het gebied dat de sirenes die rond het middaguur gaan loeien, niets te maken hebben met de grote brand bij afvalverwerker Twence in Hengelo. De afvalberg bij Twence staat sinds zaterdagmorgen in brand en veroorzaakt tot in de wijde omgeving veel hinder. De sirenes gaan echter af vanwege de normale maandelijkse test van het luchtalarm op de eerste maandag van de maand, aldus de brandweer.

Defensie helpt maandag weer mee met het bestrijden van de grote brand met een Chinook-blushelikopter. Die tankt 10.000 liter water per keer in een recreatieplas in de buurt van Hengelo. De brandweer heeft een drone de lucht in gestuurd om de brand van bovenaf in de gaten te houden. Volgens de brandweer komen er uit heel Overijssel meldingen van mensen die rook ruiken. Metingen tonen aan dat er bij de brand geen schadelijke stoffen vrijkomen, maar het advies blijft om ramen en deuren en deuren gesloten te houden en ventilatoren uit te zetten.

In een aantal Twentse gemeenten wordt maandag geen huisvuil opgehaald. De vuilniswagens kunnen hun lading vanwege de brand niet kwijt bij Twence.