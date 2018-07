Mijnraad: 1500 huizen sowieso versterken

Circa 1500 woningen in Groningen moeten sowieso versterkt worden omdat ze niet bestand zijn tegen aardbevingen. Maar duizenden Groningers van wie het huis na het stopzetten van de gaswinning eigenlijk veilig genoeg is, moeten toch in aanmerking kunnen komen voor versterkingsmaatregelen.

Dat schrijft de Mijnraad in een advies aan minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). Volgens het adviesorgaan gaat het, behalve de 1500 huizen die onveilig zijn, om 5700 woningen die binnen een onzekerheidsmarge vallen.

Daarnaast zijn bij 2200 bewoners en eigenaren bepaalde verwachtingen gewekt, soms zelfs met concrete toezeggingen. De Mijnraad vindt dat die ook gehonoreerd moeten worden. Verder hamert de raad erop dat niet alleen versterking nodig is van gebouwen, maar ook van vertrouwen.