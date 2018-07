‘Dierproeven hebben vaak geen zin’

De meeste proeven met dieren leiden niet tot een succesvolle behandeling van zieke mensen. Daarnaast worden veel proeven niet goed uitgevoerd, waardoor dieren onnodig sterven, blijkt uit een onderzoek van Radboudumc Nijmegen, UMC Utrecht en Netherlands Heart Institute. Een woordvoerder van het UMC bevestigde berichtgeving daarover in het AD.

Volgens de onderzoekers worden gegevens over mislukte proeven bijna nooit openbaar gemaakt. ,,Onderzoek wordt dan onnodig herhaald, waardoor nog meer dieren lijden en sterven”, zegt Mira van der Naald van UMC Utrecht in een interview met de krant. Volgens haar heeft tot 85 procent van alle testen van nieuwe medicijnen geen effect op mensen, terwijl dat bij dieren wel het geval was.

Vorige week werd al bekend dat coalitiepartijen D66, CDA en ChristenUnie maatregelen willen treffen tegen onnodige dierproeven. Alle dierproeven zouden moeten worden geregistreerd en openbaar gemaakt. Zo kunnen onnodige herhalingen worden voorkomen.