Douane: let op wat je meeneemt naar huis

Met de zomervakantie in aantocht drukt de Douane vakantiegangers op het hart goed op te letten wat ze wel en niet mogen meenemen als souvenir. Daar is veel onwetendheid over, zegt de Douane.

Zo denken acht van de tien Nederlanders dat je geen koeien- of buffelschedel mag meenemen. Dat mag dus wel, mits goed schoongemaakt. Ook denkt twee derde dat een fles Mexicaanse mezcal (sterke drank met een worm erin) niet mee naar huis mag, maar ook dat is toegestaan omdat de worm geen beschermde soort is. En wie in Amerika een nieuwe laptop of tablet koopt voor meer dan 430 euro, moet die in Nederland aangeven. Maar 32 procent weet dat daarover in eigen land belasting moet worden betaald.

De Douane heeft een speciale app waar al deze regels in op te zoeken zijn.