EU-burgers mogen zegje doen over zomertijd

Inwoners in de EU kunnen tot 16 augustus in hun eigen taal hun mening over de zomertijd kenbaar maken. Online staat een formulier waarop mensen hun gevoelens en argumenten kenbaar kunnen maken.

De Europese Commissie heeft dat besloten op verzoek van het Europees Parlement. In februari nam het parlement een resolutie aan waarin Brussel wordt gemaand nader onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van het systeem waarbij in maart de klok een uur vooruit gaat en in oktober weer terug.

Volgens de tegenstanders verstoort de regeling de biologische klok van mens en dier. In Nederland willen bijvoorbeeld het CDA en de PVV ervan af.

De uitkomst van de Europese enquĂȘte telt mee in het besluit over het afschaffen of handhaven van het systeem in de hele EU.