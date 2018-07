Nederlander naar cel in Nepal voor ontucht

Een 75-jarige Nederlander heeft acht jaar cel gekregen in Nepal wegens seksueel misbruik van twee minderjarige jongens. Tegen de man was elf jaar geëist omdat hij volgens het Nepalese openbaar ministerie zich aan vier jongens zou hebben vergrepen.

Ook in Nederland loopt een onderzoek tegen de man, door het zedenteam van de politie in Zeeland en West-Brabant en de eenheid die kinderporno en kindersekstoerisme moet tegengaan. Daarbij is in november in Nederland al een 47-jarige man aangehouden. Meerdere mannen worden in de zaak verdacht van het maken, hebben en verspreiden van kinderporno.

Bij huiszoekingen zijn onder meer gegevensdragers in beslag genomen. Onderzoek moet uitwijzen of daarop kinderporno staat.