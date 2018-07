Minister: snel hervatting cao-overleg politie

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil zo snel mogelijk het cao-overleg met de politie hervatten. Tijdens een manifestatie van de politiebonden bij de Tweede Kamer in Den Haag riep hij op tot voortzetting van de onderhandelingen.

De bonden hebben laten weten niet meer verder te willen praten met Grapperhaus en de politietop. Zij voelen zich als ,,blauwe citroenen’ uitgeknepen door het kabinet. ,,Jullie verdienen beter dan citroensap”, aldus de bewindsman tegen de groep betogers. Hij beloofde met een goed loonbod te komen. Het is dan wel nodig met elkaar in gesprek te blijven, zei de minister.

De politiebonden ACP, NPB, ANPV en VMHP uitten nogmaals hun onvrede over de voorstellen voor een nieuwe politie-cao. Zij lieten al doorschemeren aan acties te denken en roepen hun leden nu op vanaf maandag geen bekeuringen meer uit te schrijven. Volgens ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp is het grootste probleem dat veel politiemensen buitengewoon ontevreden zijn over de verhouding met de politietop. ,,Mensen voelen zich jarenlang niet gehoord en niet gezien. Eerst dat oplossen en dan pas de cao”, zegt hij.

Politiemensen zijn boos dat de werkgever in hun ogen niet de juiste oplossing zoekt om de rooster- en werkdruk omlaag te krijgen. ,,De werkgever zet in op flexibilisering maar in de praktijk komt dit er op neer dat vooral het personeel offers moet brengen en dat hier niets tegenover staat”, zei Van de Kamp eerder.