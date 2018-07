Stewards helpen plezierschippers sluis door

Om recreatieschippers te helpen bij een snelle doorvaart, zet Rijkswaterstaat deze zomer bij twaalf drukke sluizen stewards in. Zij kunnen schippers bijvoorbeeld advies geven bij het kiezen van een positie in de sluiskolk of helpen bij het afmeren.

In voorgaande zomers werden er ook stewards ingezet bij een aantal sluizen. Vanwege het mooie weer neemt dan het aantal pleziervaarten behoorlijk toe, wat soms leidt tot lange wachttijden en gevaarlijke situaties. Volgens Rijkswaterstaat hebben minder ervaren schippers er bijvoorbeeld soms moeite mee om in een beperkte ruimte te manoeuvreren waar ook grote vrachtschepen zijn. Stewards kunnen hen dan bijstaan.

De dagen waarop stewards worden ingezet verschilt per locatie en hangt af van de verwachte drukte.